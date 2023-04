Dit is waarom een bal op het veld bij FC Utrecht - FC Twente niet leidt tot een staking

Niet alle voorwerpen die door supporters in Nederlandse voetbalstadions het veld op worden gegooid leiden tot een staking. Voorwerpen waarmee spelers verwond kunnen worden zijn uit den boze. Maar dit geldt niet voor bijvoorbeeld ballen.

Deze discussie ontstond nadat er in de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente verschillende keren ballen op het veld werden gegooid bij grote kansen van de uitploeg. In de aangescherpte maatregelen van de KNVB staat letterlijk dit: "Als voorwerpen op het veld worden gegooid, dan besluit de scheidsrechter het spel stil te leggen en gaan de teams en scheidsrechters naar de kleedkamers. Als zij de wedstrijd hervatten en er worden opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dan besluit de scheidsrechter de wedstrijd definitief te staken."

Volgens KNVB-woordvoerder Daan Schippers zit er wel een verschil tussen een bal en een aansteker of een bekertje met bier. “Het gaat om voorwerpen waarmee spelers verwond kunnen worden”, legt de woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond uit aan de NOS. “Dingen waar niet mee wordt gevoetbald.”

Schippers vindt het gedrag van de Utrecht-supporters ‘heel vervelend’, maar is volgens hem niet te voorkomen. “Het zal ook nog wel vaker gebeuren, maar een voetbal is duidelijk niet het voorwerp waar we op doelen bij de maatregelen die we afgekondigd hebben. Anders wordt het als bijvoorbeeld volle bierbekers, aanstekers of munten richting het veld worden gegooid.”

Stadionverbod

Arno Vermeulen vindt het gooien van een bal tijdens een veelbelovende aanval ook heel kwalijk. “Dat is weer een nieuwe truc”, geeft de commentator/analist bij Studio Voetbal aan over het gedrag van de Utrecht-supporters. “Diegene die dit doet, moet je ook een stadionverbod geven. Dit slaat ook helemaal nergens op.”