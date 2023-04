KNVB kondigt actie aan na ongeregeldheden tussen Ajax - Feyenoord

De KNVB heeft met een fors statement gereageerd op de ontwikkelingen woensdagavond in De Kuip. De voetbalbond gaat hard ingrijpen nadat Davy Klaassen geraakt werd door een aansteker vanuit het Feyenoord-publiek. Er is volgens de Nederlandse voetbalbond ‘een nieuw dieptepunt’ bereikt en er komen maatregelen.

‘Dit ondanks de voorzorgsmaatregelen, zoals netten op verschillende plaatsen in het stadion. Onlangs is een speler door een supporter geslagen en nu is er opnieuw een dieptepunt bereikt. Duizenden mensen gaan naar het stadion om de spelers te zien voetballen. Dan is het krankzinnig dat zij op het veld kennelijk niet veilig zijn’, staat te lezen in het statement van de KNVB.

‘Natuurlijk nemen clubs en organisaties voorzorgsmaatregelen, maar het begint bij de intenties van de daders. Als je niet voor het voetbal naar het stadion komt, maar om te rellen, blijf dan vooral weg: het voetbal, de clubs, de echte supporters en de spelers zijn beter af zonder jou’, schrijft de voetbalbond.

In het stadion zijn netten opgehangen door de KNVB, maar een deel was open, waardoor de tv-kijker goed zicht had. Desondanks kon er een aansteker worden gegooid richting Klaassen, die uiteindelijk het duel moest staken. ‘Uiteraard worden de gebeurtenissen van vanavond onderzocht, met als gezamenlijk doel de daders te bestraffen’, kondigt de KNVB aan.