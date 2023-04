'KNVB moet flink betalen: dit bedrag eisen Lockbit-hackers van voetbalbond'

De KNVB moet meer dan een miljoen euro betalen aan Lockbit, de ransomware-groep achter een grote hack bij de Nederlandse voetbalbond. Dat meldt RTL Nieuws op basis van verschillende bronnen binnen de KNVB althans.

De hack door Lockbit houdt de KNVB in de greep. De voetbalbond is gehackt omdat een medewerker in een phishingmailtje trapte. Daardoor heeft de ransomware-groep toegang gekregen tot ‘de zogeheten computerschijf van de KNVB met daarop honderdduizenden en deels vertrouwelijke documenten’, schrijft RTL Nieuws.

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze week werd al bekend dat Lockbit dreigt de vertrouwelijke documenten van de KNVB te lekken als de bond het losgeld niet betaalt. De hoogte van het geëiste bedrag was toen nog niet bekend, maar het zou dus om ruim een miljoen euro gaan.

Volgens RTL Nieuws is er ‘intern veel paniek bij de voetbalbond omdat de cybercriminelen ook kopieën van paspoorten en contracten van Oranje-spelers hebben gestolen en die dreigen te publiceren’. Mocht de KNVB het losgeld betalen, dan zou Lockbit de gehackte bestanden en computers weer toegankelijk maken én de gestolen documenten niet te publiceren.

De hackers van Lockbit hebben op hun eigen forum gezegd dat de KNVB tot woensdag 26 april de tijd heeft om te betalen.