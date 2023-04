Kraaij wisselt van plek na eigen pikante vraag: 'Dit is een Genee'tje'

De uitzending van Goedemorgen Eredivisie kreeg zondagochtend een pikante wending. Na een vraag van Hans Kraaij jr. aan Marc van Hintum en Aad de Mos, liep de uitzending wat anders dan normaliter het geval is. De Mos bevestigde desgevraagd dat hij een ‘ongelofelijke hekel’ heeft aan de tafelgast en na een ingestart item, zat Kraaij tussen beiden.

Kraaij was zelf de aanstichter van het opmerkelijke voorval. Hij bracht na een minuut of twintig namelijk in herinnering dat De Mos ooit ontslagen werd door Van Hintum bij Vitesse. De heren zaten al enige tijd naast elkaar, maar opeens veranderde de sfeer aan tafel een beetje. Hoewel er nog wel enigszins gelachen werd, ontstond er een ongemakkelijke situatie aan tafel.

Van Hintum sprak eerst over de vraag van Kraaij heen, maar gaf uiteindelijk desgevraagd wel antwoord. Hij vertelde dat het ontslag van De Mos kwam door het vroege wisselen van Haim Megrelishvili. “Ik vind de menselijke maat heel belangrijk”, legde Van Hintum onder meer uit. Kraaij keek hem vervolgens verbaasd aan: “Je hebt De Mos ontslagen omdat hij een paar keer te vroeg wisselt? Michiel (Kramer, red.) en ik kijken elkaar aan, maar snappen hier niets van.”



“Dat wel opgeteld bij de rest van de situatie”, verduidelijkte Van Hintum over de breuk van destijds. De Mos keek enigszins ongemakkelijk en werd ook gevraagd naar de situatie. “Of we een enorme hekel hebben aan elkaar? Ja, natuurlijk”, zei De Mos. Daarbij was het niet helemaal duidelijk of hij dat serieus bedoelde of een spelletje meespeelde. Vervolgens werd er een item ingestart en zat Kraaij tussen beide heren in. Van Hintum nam de plek van Kraaij in aan het hoofd van de tafel.

De wisseling werd later in de uitzending weliswaar weer teruggedraaid, maar opmerkelijk was het moment wel. “Dit is een Genee’tje”, grapte Van Hintum direct na de vraag van Kraaij om daar even later lachend aan toe te voegen. “Dan denk je dat je in een voetbalinhoudelijk programma zit, kom je opeens bij RTL Boulevard terecht.”

Aad de Mos 🆚 Marc van Hintum 😜



"Eigenlijk hebben jullie gewoon een hekel aan elkaar."

"Ja, natuurlijk." 😂 pic.twitter.com/5WfJSyhFRw — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2023