Kraay jr. ergert zich aan FC Groningen: 'Een dooie kippenneukersclub'

Hans Kraay jr. heeft zich geërgerd aan het spel van FC Groningen tegen NEC (0-1) en noemt de club zelfs ‘een dooie kippenneukersclub’. Het team speelt voor degradatie, maar volgens de analist mag er dan ook wel wat meer strijd in het spel.

Dinsdag speelden de twee ploegen opnieuw tegen elkaar, omdat er vorige week zaterdag een bekertje bier op het veld tegen een assistent-scheidsrechter werd aangegooid. De wedstrijd werd definitief gestaakt en dus moest het restant in een leeg stadion worden uitgespeeld.

Kraay jr. vond het al niet leuk om naar voetbal in een leeg stadion te kijken, maar al helemaal toen FC Groningen het vertoonde spel liet zien. “Je speelt onder corona-omstandigheden in een leeg stadion en dat is verschrikkelijk om te zien. Maar dan zie je ook een verschrikkelijk Groningen”, geeft de oud-voetballer aan bij Goedemorgen Bekerfinale. “Die moeten dus degradatievoetbal spelen en per se winnen. Ik weet niet eens wie ze allemaal gekocht hebben, maar ze spelen van links naar rechts. Ze denken van: ‘we hebben tijd zat, joh’. Dan heb je een paar Scandinaviërs en een paar afgekeurde spelers van andere landen. Die speelt hem weer een keertje terug. En zo kan ik nog een paar fragmenten opnoemen. Het is echt verschrikkelijk.”

Volgens Kraay jr. ontbreekt het echt aan beleving binnen de club en daarom verzint hij een nieuw woord om deze club te omschrijven. “Het is in het veld, en ook buiten het veld, echt een dooie kippenneukersclub. Er zit geen passie in, er zit geen gif in”, laat de analist weten. “Dat is nu een nieuw woord.”