Kraay schiet in de lach na actie TOP Oss-verdediger: 'Wat wil je?'

Hans Kraay junior heeft zich vrijdagavond verbaasd over een actie van TOP Oss-verdediger Travor David. De rechtsback van de Brabantse ploeg gaf op zeer gemakkelijke wijze een strafschop weg tegen Almere City, wat tot hilariteit en ongeloof tegelijk leidde bij de analist van ESPN.

"Dat was wel een strafschop ja, zegt Kraay lachend na de vraag van Pascal Kamperman of scheidsrechter Marc Nagtegaal de bal op de stip had moeten leggen. "Trevor David, ja wat wil je? Zou je niet gewoon een stukje met hem meelopen in plaats van een karate-kid uit de delen. Je kan toch gewoon meelopen. Dit is echt niet normaal", zegt Kraay met verbazing. "Hij (Almere Coty-aanvaller Anthony Limbombe red.) is ook nog eens rechtsbenig."

Artikel gaat verder onder video

David kwam goed weg, want de penalty van Lance Duijvenstijn werd gepakt door doelman Thijs Jansen. Toch lag dit volgens Kraay meer aan de inzet van de aanvaller dan aan de reactie van de keeper: "En dan Duijvenstijn - wat een hele goede speler is en die vals in de spits staat - het is een al een slappe aanloop. Dit is toch geen aanloop? Er zitten voetballers kijken die zullen zeggen: die keeper had niet hoeven duiken", besluit Kraay.