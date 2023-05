Ophef bij supporters om 'eerste klimaatneutrale wedstrijd van Nederland' in Dordrecht

De supporters van TOP Oss (en vermoedelijk ook andere clubs) zijn niet te spreken over de regels die aankomend tegenstander FC Dordrecht hen oplegt. De Dordtenaren riepen het duel uit tot de 'eerste klimaatneutrale wedstrijd in het Nederlandse voetbal', maar de gevolgen voor het vervoer van de fans worden niet door iedereen gewaardeerd.

Als gevolg van de actie zijn de fans, dus ook die van de bezoekers uit Oss, alleen welkom in het Matchoholic Stadion - zoals De Krommedijk tegenwoordig door het leven gaat - indien zij met voertuigen die rijden op elektriciteit of een klimaatneutrale brandstof afreizen. Dat maakte FC Dordrecht eerder al op de eigen website bekend.

Twitteraccount @fansontour verstuurt dinsdag een screenshot van de geldende regels rond, met het veelzeggende bijschrift: "Wij hopen dat dit een verlate 1 april grap is." Daarnaast deelde ook @voetbalultras het bericht. "Ze vinden elke keer weer nieuwe manieren om het uitsupporters in Nederland zo moeilijk mogelijk te maken", zo valt daar te lezen. Ook het officiële account van TOP deelde maandag de informatie voor de kaartverkoop aan het bezoek aan Dordrecht op het sociale medium.

Op de berichten wordt niet overwegend positief gereageerd. "Serieus? En iedereen die met een benzine of diesel auto durft te komen wordt zeker teruggeslagen met de lange lat???", vraagt een Twitteraar zich af. "Hoezo doen jullie hier in godsnaam aan mee man hou toch op. #GoWokeGoBroke", schrijft een andere gebruiker. Toch nemen anderen het ook voor het initiatief van FC Dordrecht op. "Je moet dan even het gehele plaatje benoemen. Dit gaat over het initiatief om de eerste klimaatneutrale voetbalwedstrijd te organiseren. Eenmalig, niet specifiek om supporters het lastig te maken", schrijft een derde persoon.