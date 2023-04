Confederate Flag zorgt al drie jaar voor hoofdpijn en emoties in Keuken Kampioen Divisie

De spelers van TOP Oss zitten in hun maag met een vlag waarmee supporters van de club wapperen. Achter het doel hangt tijdens thuiswedstrijden de vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika. De spelers van TOP blijven uit de buurt van die vlag: ze klappen niet meer richting de supporters die daar zitten.

De zogeheten Confederate Flag was de vlag van de zuidelijke staten die zich in 1861 afscheidden van de Verenigde Staten. Een belangrijke reden voor die afscheiding – en de burgeroorlog die erop volgde – was dat de zuidelijke staten slavernij wilden behouden, terwijl president Abraham Lincoln de slavernij wilde afschaffen. De Confederate Flag wordt gebruikt door de Ku Klux Klan en wordt door tegenstanders gezien als een symbool van racisme en onderdrukking.

Lorenzo Piqué, verdediger van TOP, zag de vlag drie jaar geleden voor het eerst in het stadion, toen de Black Lives Matter-beweging in opkomst was. Hij wil die vlag liever vandaag dan morgen uit het stadion hebben. "Ik vind dat je als clubleiding hier iets aan moet doen. Nu schieten ze hierin te kort. Zeker als je weet dat een aantal spelers niet achter die vlag staat", aldus Piqué in gesprek met het Brabants Dagblad.

In het verleden zijn er gesprekken gevoerd met twee supporters die voor de vlag verantwoordelijk zijn voor de vlag. Piqué was bij die gesprekken. "Ze hebben gezegd dat deze vlag wordt geassocieerd met een bepaalde wijk in Oss en een artiest die de vlag bij zich draagt", zegt Piqué. "Maar je gaat mij niet vertellen dat het een andere betekenis heeft dan wanneer de Ku Klux Klan die vlag gebruikt. Ze moeten de geschiedenis eens googelen, misschien begrijpen ze het dan."

Er werd een compromis gesloten: de naam van de wijk zou op de vlag komen te staan. Dat is niet gebeurd en de vlag hangt er nog steeds, soms zelfs bij uitwedstrijden. Tijdelijk algemeen directeur Jack van Lieshout zegt dat 'een alternatief' is aangeboden, waar de club de kosten voor zou willen betalen, maar dat de fans toch de Confederate Flag willen meenemen, omdat die volgens hen 'staat voor vrijheid van meningsuiting en niet geldt als dikke middelvinger naar het verleden'.