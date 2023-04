Kramer duwt FC Groningen namens RKC Waalwijk verder richting de Keuken Kampioen Divisie

RKC Waalwijk heeft FC Groningen zaterdagavond een nieuwe zet richting de afgrond gegeven. Aan de hand van matchwinner Michiel Kramer wonnen de Waalwijkers in eigen stadion met 2-1 van de degradatiekandidaat. In het Mandemakers Stadion stond de wedstrijd bol van opvallende momenten.

Bij de thuisploeg kon de naar FC Twente vertrekkende coach Joseph Oosting weer een beroep doen op Michiel Kramer. De spits ontbrak vorige week tegen Feyenoord, maar verscheen vandaag weer aan de aftrap. De opponent uit Groningen kende meer personele problemen. In de defensie ontbraken de geblesseerde backs Jetro Willems en Liam van Gelderen. Zij werden vervangen door Damil Dankerlui en basisdebutant Nordin Musampa.

Dat beide clubs nog ergens voor voetbalden, hielden de ploegen in het begin knap verborgen. Na een weinig verheffende openingsfase in een tergend laag tempo kregen Irandust namens de bezoekers en RKC Waalwijk-aanvoerder Clement beide een mogelijkheid om de score te openen. Deze kansen vielen echter in het niet met de opgelegde kans van Jozefzoon. Hij zette een 100% doelpunt om in dé miskleun van het seizoen door van dichtbij de bal naast een leeg doel te schuiven. Direct na rust voorkwam de lat de openingstreffer van RKC Waalwijk. Invaller Lobete vond via een Gronings been de onderkant van de lat.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen én een duikeling van Irandust leek FC Groningen een strafschop op te leveren, maar de VAR greep in en boorde FC Groningen dit buitenkansje terecht door de neus. De Noorderlingen gaven zich echter niet gewonnen, want na het openingsdoelpunt van Kramer trok de degradatiekandidaat de stand razendsnel weer gelijk via clubtopscorer Pepi.

In het restant van de wedstrijd zochten beide ploegen de aanval, maar een dwaze actie van de uitstormende Verrips leverde een strafschop op voor RKC Waalwijk. De VAR terecht greep niet in, waarna Kramer vanaf elf meter de penibele situatie van FC Groningen nog erger maakte. Door de nederlaag dwaalt het degradatiespook over Groningen. RKC Waalwijk mag nog steeds dromen van Europees voetbal.

Man of the Match: Michiel Kramer