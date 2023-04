Kramer noemt speler van RKC die 'met twee vingers in de neus' meekan bij de top drie

Mats Seuntjens speelt nu bij RKC, maar dat had volgens Rafael van der Vaart en Michiel Kramer ook bij Ajax, PSV of Feyenoord kunnen zijn. De aanvaller speelde al eens voor AZ, maar vertrok daar om naar Fortuna Sittard te gaan. Deze winter maakte Seuntjens de overstap naar RKC.

Kramer vindt het bijzonder dat Seuntjens nog steeds voor RKC speelt. “Mats kan echt met twee vingers in de neus in de top drie van Nederland spelen”, geeft Kramer aan bij Studio Voetbal. “Maar hij voetbalt gewoon bij RKC. Hoe je het wendt of keert, ergens heb je iets verkeerd gedaan.”

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart ziet er ergens ook nog wel de charme van in. “Ik hou van eigenaardige gasten die je niet kunt controleren. Ze zijn gewoon blij met wie ze zijn, anders hadden ze het wel anders gedaan en dat vind ik mooi.” Seuntjens kijkt zelf anders naar de mening van Kramer. “Ik heb er met Mats vorige week over gesproken”, zegt Kramer. “Hij zegt: ‘Ik ben niet goed genoeg voor de top.’ Dat is gewoon een smoesje voor zichzelf, want hij kan het makkelijk.”

De lovende woorden over Seuntjens houden dan ook niet op. “Die goal die hij maakt, hoe hij iemand voorbijloopt… ik heb altijd het idee dat hij niet snel is, maar volgens mij is hij met bal veel sneller zonder bal”, geeft Van der Vaart aan. “Dat is ook omdat hij het met bal leuker vindt. Het is ook een geweldige speler. Maar inderdaad.”