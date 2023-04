Kwakman deelt opvallend verhaal over gegooid voorwerp: 'Dat is toch bizar?'

Kees Kwakman baalt van het feit dat er de afgelopen weken zoveel ellende is rond de toeschouwers in de Eredivisie. De analist van ESPN kon zich nog wel een moment herinneren van een tijdje terug. Een bekende uit Volendam vertelde hem destijds over de wedstrijd tussen FC Groningen en Spakenburg.

Sinclair Bischop opende als presentator de discussie over het gedrag van de fans van de afgelopen weken. Daarbij horen natuurlijk ook de aangescherpte regels van de KNVB. "Ik heb wel eens in de doelmond gestaan na een wedstrijd. Daar zie je aanstekers, muntjes en biljartballen liggen. Wat dat betreft moeten we er eerst naartoe dat er niks meer gegooid gaat worden", aldus Bischop aan tafel bij Voetbalpraat van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Kwakman deelde vervolgens een bijzondere anekdote over de bekerwedstrijd van eerder dit seizoen. "FC Groningen is een paar keer het probleem geweest. Je had de bekerwedstrijd tussen Groningen en Spakenburg. Toen keepte Dion Vlak, een Volendamse jongen. Die vertelde na afloop dat er een rekenmachine naast hem lag. Gewoon zo eentje die je vroeger op school had. Die neem je dus mee om te gooien, dat is toch bizar?"

De afgelopen weken ging het steeds vaker mis in de Nederlandse stadions. Nadat Davy Klaassen tijdens De Klassieker werd geraakt, besloot de KNVB harder in te grijpen. Zo werden de wedstrijd NAC Breda - Willem II en FC Groningen - NEC al definitief gestaakt nadat er met spullen werd gegooid. Ook de kraker tussen PSV en Ajax werd afgelopen weekend tijdelijk stilgelegd. Gelukkig werd er na een korte afkoelperiode doorgespeeld.