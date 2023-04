Kwakman komt met advies: 'Hij is net zo belangrijk als Slot voor Feyenoord'

Kees Kwakman vindt dat Dick Schreuder een uitstekende prestatie heeft neergezet met PEC Zwolle. De oefenmeester promoveerde onlangs met de Blauwvingers en kan binnenkort het kampioenschap veiligstellen. De analist van ESPN verwacht echter niet dat het Zwolse publiek nog lang van het spel van Schreuder kan genieten, want hij denkt dat de oefenmeester vertrekt.

"Dick Schreuder is met zijn staf net zo belangrijk voor PEC Zwolle als Arne Slot dat voor Feyenoord is. Het is voor PEC Zwolle echt van levensbelang dat hij blijft, maar ik denk dat hij gaat vertrekken", waagt Kwakman zich aan een voorspelling in het programma Voetbalpraat. "Er was al zo veel belangstelling voor hem afgelopen zomer. Als je dan nu promoveert, en in de zomer zal er echt nog wel wat gaan gebeuren bij clubs, dan denk ik wel dat er interesse voor hem komt."

Artikel gaat verder onder video

Eerder dit seizoen was er ook al interesse voor Schreuder, die sinds zijn aanstelling bij PEC Zwolle veel indruk heeft gemaakt in het Mac3Park Stadion. "Hij heeft al een paar clubs afgezegd. Onder andere FC Groningen was geïnteresseerd, maar dan komt er misschien ook een club voorbij waarvan hij zegt: nou ga ik het wel doen", zegt Kwakman. "Ik kan mij bijna niet voorstellen dat hij blijft, maar ik zal als ik PEC Zwolle was er alles aan doen om deze staf te houden."

Met nog vier wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie staat PEC Zwolle drie punten voor op achtervolger Heracles Almelo, dat dit weekend kan promoveren naar de Eredivisie. Kwakman verwacht dat de Zwollenaren zich zullen kronen tot kampioen: "Ik denk het wel. Ik vind ook dat ze het verdienen om kampioen te worden, al doet Heracles het ook geweldig na een vervelend jaar."