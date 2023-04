'Lahoz gedwongen scheidsrechtersloopbaan te beëindigen'

De Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz zet na dit seizoen tegen zijn zin een punt achter zijn loopbaan als arbiter. De 46-jarige leidsman, in Nederland berucht vanwege zijn optreden bij de kwartfinale van het WK in Qatar tegen Argentinië, zou door de Spaanse scheidsrechterscommissie worden gedwongen verder te gaan als VAR.

Dat schreef de Spaanse krant Marca maandagavond. Technisch gezien zou Lahoz nog jaren door kunnen als scheidsrechter, zo weet de krant, 'aangezien er in Spanje geen leeftijdsgrens voor scheidsrechters meer is'. Volgens het medium is de voorzitter van de scheidsrechterscommissie, Luis Medina Cantalejo, echter onverbiddelijk en staat hij 'op het punt om officieel te maken' dat de loopbaan van Lahoz ten einde komt.

Lahoz heeft zich vooral op het voorbije WK in Qatar niet bepaald populair gemaakt in Nederland. De leidsman floot in veler ogen inconsequent, bijvoorbeeld door Lionel Messi niet met een (tweede) gele kaart te bestraffen na een handsbal. Wel deelde de Spanjaard in het duel liefst achttien kaarten uit en trok hij, tegen het zere been van de Argentijnen, liefst tien minuten blessuretijd bij, waarna Wout Weghorst in de dying seconds de 2-2 liet aantekenen en zo een verlenging en een uiteindelijk verloren strafschoppenserie afdwong voor het Nederlands elftal.

Ook in Spanje geldt Lahoz als controversieel. Na het WK, op Oudjaarsdag, liep de stadsderby tussen FC Barcelona en Espanyol onder zijn leiding opnieuw uit op een kaartenfestival. liefst veertien keer greep Lahoz in dat duel naar zijn borstzak, waarbij Jordi Alba (Barcelona) en Vini Souza (Espanyol) beiden twee keer geel kregen en dus mochten vertrekken. Het duel tussen de stadgenoten eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel.