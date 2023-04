Langer aanblijven van John Heitinga is 'beslist niet ondenkbeeldig'

Het is volgens De Telegraaf zo goed als zeker dat Sven Mislintat de nieuwe technisch directeur van Ajax wordt. Er ligt voor de Duitser een contract tot de zomer van 2026 klaar in de Johan Cruijff ArenA. Eén van de eerste dingen die Mislintat op zijn bordje krijgt, is het invullen van de trainerspositie voor volgend seizoen.

Daarover zal Mislintat met Jan van Halst, die eind mei wordt voorgedragen als voetbalcommissaris, en Edwin van der Sar, de algemeen directeur, een ei moeten leggen. Op dit moment zingen vooral twee namen rond in Amsterdam. Peter Bosz, die FC Twente heeft laten weten dat hij wil wachten op een grotere club, vertelde deze week aan tafel bij Rondo dat hij niet onwelwillend tegenover een gesprek met Ajax staat.

Artikel gaat verder onder video

Het is echter ook 'beslist niet ondenkbeeldig' dat Ajax met John Heitinga het nieuwe seizoen ingaat, zo stelt bovengenoemde krant. De voormalig verdediger werd in februari aangesteld als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. "Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt voor iedereen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste", zei Heitinga deze week, waarmee hij ook onder meer doelde op de komst van een nieuwe technisch directeur.

FootballTransfers: Het grootste talent van Nederland dat nu al beter presteert dan Bassey

Ajax heeft onder Heitinga veertien officiële wedstrijden gespeeld. Daarvan werden tien gewonnen, twee gelijkgespeeld en twee gewonnen. Hoewel de Amsterdammers sinds de aanstelling van de ras-Ajacied zijn uitgeschakeld in de Europa League en voorlopig afgehaakt in de titelstrijd, werd woensdagavond wel ten koste van Feyenoord de finale van de KNVB Beker bereikt.