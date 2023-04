Peter Bosz bevestigt nieuws en onthult: 'Als Ajax zou bellen...'

Peter Bosz heeft maandagavond bij Rondo bevestigd dat hij niet de nieuwe trainer van FC Twente wordt. De 59-jarige trainer wacht op een grotere club en staat op voorhand niet onwelwillend tegenover een gesprek met Ajax, de club waar hij in het seizoen 2016/17 eerder werkzaam was.

Bosz heeft kortgeleden met Twente gesproken en geluisterd naar de plannen van de club uit Enschede. "Ik heb gezegd dat het mij eigenlijk te vroeg komt. Een paar jaar te vroeg. Het kwam zeker te vroeg om het in maart al toe te zeggen. Dat heb ik ze verteld", aldus Bosz.

Sinds zijn ontslag bij Olympique Lyonnais in oktober vorig jaar zit Bosz zonder club. Binnenkort gaat hij graag weer ergens aan de slag. "Clubs die in april een beslissing maken, dat is vroeg, maar dat zou wel mooi zijn. In de praktijk is het toch vaak zo dat clubs de beslissing in mei, eind mei of begin juni nemen."

Bosz heeft Twente laten weten dat er verder gekeken kan worden in de Grolsch Veste. "Want ik ga nu niet voor Twente kiezen. Of ik het serieus heb overwogen? Ik slaap ondertussen al een maand in Enschede op de logeerkamer bij mijn vrouw. Zij was wel kwaad, ja. Wat ik wil zeggen, is dat ik hoop dat er een grotere club komt. Als Ajax zou bellen? Dan zou ik wel gaan praten. Maar ik heb met Twente natuurlijk ook gepraat."

