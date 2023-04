Laros voelde zich niet prettig tussen de vele Feyenoord-fans op Het Kasteel

In de Rotterdamse derby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord van zondag zaten er veel Feyenoorders in de thuisvakken van Het Kasteel. Sparta-directeur Manfred Laros voelde zich daar niet helemaal prettig bij en wil er vervolgens meer tegen doen.

Als Feyenoord ergens speelt, zijn er altijd veel supporters in de thuisvakken van de thuisspelende club. Al helemaal als er in Rotterdam wordt gespeeld. “Het is heel moeilijk om te voorkomen”, zegt Laros bij Rijnmond. “Ik denk dat we met elkaar enorm hard hebben gewerkt aan onze database en onze database geeft aan dat we naar 9,5 duizend seizoenskaarten zijn gestegen van de 10.600 plekken en dan moet daar nog het uitvak vanaf. Dus er zijn nog maar heel weinig losse tickets over.”

Artikel gaat verder onder video

Bij Sparta willen ze er nog wel wat beter naar gaan kijken. “We moeten met elkaar ook scherper zijn op een endseason-ticket, die we hebben doorgevoerd”, geeft Laros aan. “Eerlijk is eerlijk, moeten we iets scherper in zijn. Daarnaast moeten we gaan kijken van aan wie geven we de kaarten uit? En laten we alle mensen, supporters, sponsoren heel bewust maken van let op wat je met die kaarten doet. Daar gaat het uiteindelijk altijd over.”

De club heeft niet toezicht op alle kaarten en kan daar niet altijd wat van zeggen. “Er zijn ook een groot aantal kaarten waar we weinig tot geen invloed hebben. Vergis je niet, we hebben allerlei verplichtingen, ook vanuit de collectiviteit van de Eredivisie. Daar moeten wij allerlei kaarten afstaan en die kaarten worden door die collectieve sponsors verspreid. Vervelend, maar ook met die partijen moeten we aan de slag.”

Laros wil niet alle Feyenoord-supporters weren, maar wil iedereen er wel meer op attenderen. “Als we de volgende editie hebben, dan moeten we het gewoon weer durven aanstippen. Iedereen is welkom, Feyenoord-supporters zijn van harte welkom, maar let wel even op dat het niet doorslaat. Als we gasten hebben die juichen, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar niet van dat verbale geweld als het gaat om verbaal zingen op de tribune. Dat slaat net te ver door”, sluit de algemeen directeur af.