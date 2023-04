Leicester City neemt drastisch besluit in strijd tegen degradatie

Leicester City neemt per direct afscheid van manager Brendan Rodgers. De Noord-Ier stond al vier jaar aan het roer in het King Power Stadium, maar kon dit seizoen niet voorkomen dat de club na 28 wedstrijden op een degradatieplaats bivakkeert in de Premier League.

In een verklaring op de eigen website kondigt de verrassende Engelse landskampioen van 2016 aan dat het 'met wederzijdse instemming' afscheid neemt van Rodgers. 'Brendan verlaat het stadion als één van de meest succesvolle managers in de clubhistorie', schrijft de club. 'Hij leidde ons naar onze langverwachte eerste FA Cup-winst in 2021 en naar het Community Shield in datzelfde jaar.'

Voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha legt uit waarom de club tot het besluit is gekomen om Rodgers op straat te zetten. 'Zowel het spel als de resultaten zijn dit seizoen beneden onze verwachtingen', klinkt het. 'Helaas is de gewenste verbetering uitgebleven en voelt het bestuur dat het met nog tien wedstrijden te spelen noodzakelijk is om met een alternatief te komen om onze status als Premier League-club te beschermen.'

Afgelopen zaterdag verloor Rodgers zijn laatste duel als manager van Leicester City toen Crystal Palace in Londen met 2-1 te sterk bleek. Als West Ham United er zondag in slaagt om drie punten te pakken tegen Southampton, dan staan The Foxes na het huidige speelweekend voorlaatste in de Premier League. De onderste drie ploegen degraderen na het seizoen rechtstreeks naar het tweede niveau.