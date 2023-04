Manchester City nadert Arsenal tot drie punten na probleemloze overwinning op Leicester

Manchester City heeft zaterdagavond een gemakkelijke overwinning geboekt op Leicester City: 3-1. De ploeg van Pep Guardiola was al voor rust klaar met de bezoekers en vrijwel zeker van de drie punten. Zoals zo vaak was Erling Haaland de grote man aan de zijde van de Citizens.

City kende een voortreffelijke week in aanloop naar het duel met Leicester. De ploeg uit Manchester versloeg Bayern München met 3-0 en zette daardoor een reuzenstap richting de halve finale van de Champions League. De bezoekers uit Leicester hebben te maken met hele andere belangen. De Premier League-kampioen uit het seizoen 2015/16 verkeert in grote problemen. Leicester staat op plek negentien en moet serieus vrezen voor degradatie naar het tweede niveau.

Ook in het Etihad Stadium konden de bezoekers al snel concluderen dat de broodnodige punten in de overige zeven duels gehaald moesten gaan worden. Al na vijf minuten scoorde City-verdediger John Stones zijn eerste doelpunt van het seizoen en bracht de thuisploeg daarmee op voorsprong. Acht minuten later was het de beurt aan Haaland. De Premier League-topscorer mocht aanleggen vanaf de stip nadat er hands was gemaakt door een Leicester-verdediger. Doelman Daniel Iversen koos de goede hoek, maar was alsnog kansloos op de feilloze penalty van Haaland.

Record Haaland

Zo stond het na dertien minuten al 2-0 en was het voor Manchester City zaak om het publiek te gaan vermaken. Twaalf minuten na de scoreverdubbeling zette Kevin de Bruyne Haaland aan het werk, die vervolgens wederom raad wist met de kans: 3-0. Het Noorse fenomeen scoorde alweer zijn 32ste treffer van het seizoen en evenaarde daarmee ook nog eens een record: alleen Mohamed Salah wist in een Premier League-seizoen met 38 speelronden een doelpuntentotaal van 32 te bereiken. Een grappig feitje is dat Haaland door zijn twee goals nu meer doelpunten heeft gemaakt dan heel Chelsea bij elkaar in dit seizoen.

ERLING HAALAND TIES MO SALAH’S RECORD FOR MOST PL GOALS IN A 38-GAME SEASON (32) 🔥 pic.twitter.com/dTyxNG4jTF — B/R Football (@brfootball) April 15, 2023

Na rust schakelden the Citizens een paar tandjes terug, en zagen de bezoekers via oud-speler Kelechi Iheanacho de eretreffer produceren. Vlak voor tijd kon het zelfs nog spannend worden, toen Ruben Días James Maddison dé kans bood om er 3-2 van te maken. Doelman Ederson kon knap redden en zodoende de riante voorsprong op het scorebord houden. In de blessuretijd ontsnapte City opnieuw toen Iheanacho de paal raakte. Het werd uiteindelijk 3-1 waardoor City het gat met koploper Arsenal verkleind naar drie punten.