Leicester en Everton schieten weinig op met gelijkspel in spannende 'degradatiethriller'

Leicester City en Everton namen het maandagavond tegen elkaar op in een echte degradatiethriller. Beide ploegen konden een zege goed gebruiken in de strijd tegen degradatie in de Premier League. Na negentig minuten moesten Leicester en Everton echter genoegen nemen met één puntje.

De tijd begint, met nog maar vijf wedstrijden te spelen, echt te dringen voor Leicester en Everton. Beide ploegen verkeren in grote degradatiezorgen en zullen alle zeilen moeten bijzetten om handhaving in de Premier League veilig te stellen. Everton, dat op de negentiende plaats staat, kende een uitstekende start van de wedstrijd. De ploeg van Sean Dyche kwam door een benutte penalty van Dominic Calvert-Lewin al in de vijftiende minuut op voorsprong in het King Power Stadion.

Artikel gaat verder onder video

Het antwoord van Leicester, de nummer achttien en tevens kampioen van het seizoen 2015/16, volgde echter al snel. Caglar Soyuncu kon de bal binnenwerken op aangeven van oud-Excelsior-speler Wout Faes. Zo’n tien minuten later omspeelde Jamie Vardy Everton-doelman Jordan Pickford en bracht The Foxes daarmee op voorsprong. In de achtste minuut van de blessuretijd van de eerste helft kreeg de thuisploeg zelfs dé gelegenheid om uit te lopen naar 3-1, maar James Maddison schoot een strafschop in de handen van Pickford.

"Met het mes tussen de tanden" 😬



Leicester City en Everton leggen een heerlijke pot op de mat! Maddison mist vlak voor rust een penalty om Leicester op 3-1 te zetten. Onderstaande minuut vat de eerste helft wel samen.https://t.co/V1x0xiaOuF#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/JnxTbu8w8l — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 1, 2023

Zo leefde Everton nog, in een wedstrijd die wel op een finale leek. The Toffees hadden meer doelpogingen, en dat resulteerde uiteindelijk in de gelijkmaker van Alex Iwobi. Leicester was daarna de bovenliggende partij en ging op jacht naar de belangrijke drie punten. Toch waren het de bezoekers die via Abdoulaye Doucouré nog de beste kans kregen op de winst, maar Leicester-goalie Daniel Iversen kon knap redding brengen. Zo eindigde de degradatiethriller in 2-2, een uitslag waar beide ploegen weinig mee opschieten.