Liverpool en Van Dijk verrichten knappe comeback en snoepen Arsenal dure punten af

Arsenal heeft zondagavond nagelaten een volgende stap richting de landstitel te zetten. De koploper van de Premier League was op bezoek bij Liverpool hard op weg naar een overwinning, maar in de slotfase ging het toch nog mis (2-2). Liverpool knokte zich terug van een 0-2 achterstand en daarmee zal vooral Virgil van Dijk erg blij zijn, want hij ging bij de openingstreffer pijnlijk de mist in.

Een week na de 4-1 nederlaag bij Manchester City leek Liverpool in de thuiswedstrijd tegen Arsenal opnieuw tegen een ruime verliespartij aan te lopen. The Gunners waren in de eerste helft een maatje te groot voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp en drukten dat ook in de score uit. Gabriel Martinelli opende al na acht minuten de score. Daarbij was dus een ongelukkige rol weggelegd voor Van Dijk, die de bal zomaar in de voeten schoof van de Braziliaan. Hij faalde vervolgens niet.

Artikel gaat verder onder video

Twintig minuten later was het die andere Braziliaan in de Arsenal-voorhoede die doel trof: Gabriel Jesus kopte zijn ploeg binnen het half uur op rozen. Een nieuwe pijnlijke middag leek in de maak voor Liverpool. De ploeg van Klopp vocht zich echter nog voor het rustsignaal terug in de wedstrijd. Salah maakte een paar minuten voor het verstrijken van de eerste helft de aansluitingstreffer, waardoor de wedstrijd toch weer spannend werd. Liverpool kreeg via Jordan Henderson zelfs nog een mogelijkheid om met een gelijke stand de kleedkamer op te zoeken, maar zijn poging ging hoog over het Arsenal-doel.

In de tweede helft was de wedstrijd veel meer in evenwicht. Na een paar minuten spelen kreeg Liverpool vanaf elf meter dé kans op de 2-2, maar Salah schoot naast. Een domper voor Liverpool en Salah, maar de thuisploeg bleef nadrukkelijk jagen op de gelijkmaker. Arsenal werd steeds verder teruggedrongen en leek stand te gaan houden, ware het niet dat Roberto Firmino een paar minuten voor het einde alsnog de 2-2 tegen de touwen knikte. Liverpool was in de slotfase nog tweemaal heel dichtbij de winnende. Eerst redde Arsenal-doelman Aaron Ramsdale katachtig op een geplaatst schot van Salah, alvorens hij met een redding op een inzet van Ibrahima Konaté erger voorkwam voor de koploper.

Door het gelijkspel op Anfield is de titelstrijd er weer een stuk spannender op geworden. Arsenal is koploper en heeft momenteel zes punten meer dan achtervolger Manchester City, maar de ploeg van trainer Pep Guardiola heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Manchester City won zaterdagmiddag met 4-1 van Southampton. Arsenal hervat de titelstrijd volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen West Ham United, Manchester City speelt een dag eerder thuis tegen Leicester City. De regerend kampioen neemt het dinsdag eerst op tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.