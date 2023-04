Ludieke actie Feyenoord-fans tegen maatregelen: 'Stop Criminalisering Voetbalsupporters'

Feyenoorders staan in een kwaad daglicht. Niet terecht, vindt supportersvereniging De Feijenoorder. Sinds het incident tijdens De Klassieker liggen de supporters van de stadionclub onder een vergrootglas, mede hierdoor zijn de fans van Feyenoord niet welkom in Rome tijdens de return van de kwartfinale van de Europa League. Roma-fans zijn niet welkom bij de wedstrijd in De Kuip.

"Extreem vergaande maatregelen zijn genomen om Feyenoord- én Roma-supporters te weren bij deze wedstrijden. De lokale autoriteiten van Rome hebben door middel van een speciaal decreet afgedwongen dat alle Nederlanders niet welkom zijn rond de wedstrijd AS Roma – Feyenoord. Voornamelijk vanwege één reden: Op dezelfde dag is er een inspectie van de stad door een comité voor de World Expo. Iets wat helemaal niets met voetbal te maken heeft", schrijft de SV in een statement.

Opblaasvoorwerpen

Tijdens de heenwedstrijd in De Kuip hebben de supporters een ludieke actie opgezet om hun goede kant te laten zien. Er werden tientallen, misschien wel honderden opblaasvoorwerpen door het publiek gegooid. Natuurlijk hoeft niet de hele Kuip zich te verontschuldigen voor het handjevol supporters dat het verpest, maar zo'n ludieke actie heeft alleen voordelen.

Maar het zijn niet hele fijne tijden om een goedwillige Feyenoorder te zijn. Je wordt met een schuin oog aangekeken omdat een handje vol 'supporters' het verzieken voor de rest. De fans die hun reis naar Rome al geboekt hadden, zitten hierdoor met de gebakken peren. De supportersvereniging kan hier dan ook niet mee leven en heeft het over een kostenpost van 'vele miljoenen'. Niet onterecht natuurlijk, als je nadenkt over de prijs van een driedaagse trip naar Rome keer het aantal supporters dat Feyenoord vaak meeneemt naar uitwedstrijden.

Statement

Er wordt teruggeblikt op de Conference League-finale tussen beide clubs, daar bleven grote confrontaties uit. "Voetbalsupporters zijn zeker niet roomser dan de paus, “ons” treft zeker soms wel blaam, maar het probleem dat hier ontstaat is niet het probleem van voetbalvandalisme, maar het probleem van fatsoen. Ondanks de ‘beruchte’ eerdere wedstrijden en alle verhalen die erover geschreven zijn slechts één feit in steen geschreven: Nooit op enig moment is er een confrontatie geweest tussen supportersgroepen van Feyenoord en AS Roma. Niet in Rome. Niet in Rotterdam en zelfs niet in Tirana toen er 30.000 van beide teams in een stad verbleven voor de ultieme voetbalconfrontatie."

De uitvakken in Rome en Rotterdam blijven dus leeg. Daar is De Feijenoorder allesbehalve blij mee. "Wij, supporters van Feyenoord, hadden graag een vol uitvak gezien. Want supporters horen bij het voetbal, en je hebt twee ploegen nodig om een wedstrijd te spelen. Een wedstrijd zonder uitpubliek is waardeloos en niet van deze tijd. De abnormale manier van weren van supporters begint steeds ‘normaler’ te worden, het treft niet alleen Feyenoord of AS Roma. Het treft niet de enkele voetbalvandaal. Het treft elke voetballiefhebber van elke club in Europa. Deze regressieve vorm van regelgeving keuren wij af."

Zo logisch als wat. En zo moeilijk is dat toch niet? https://t.co/pDfAefygPb — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) April 13, 2023

Feyenoord-watcher van het AD Maarten Wijffels gaat natuurlijk naar elke wedstrijd van de Rotterdammers. De journalist heeft zich al enkele keren uitgelaten over het gedrag van - sommige - Feyenoorders, maar kan nu wel blij kijken naar de club die hij uit en thuis volgt voor de krant. Er was kritiek op de manier waarop de club en met name de supporters zich aan het voorbereiden waren op de Klassieker. Maar voor de wedstrijd tegen AS Roma is het aardig rustig. "Eindelijk een normale #Kuip. Geen dj die de boel opfokt, geen vuurwerk, goede sfeer. Zo zou het altijd moeten zijn", Twittert een supporter. Wijffels reageert: "Zo logisch als wat. En zo moeilijk is dat toch niet?"