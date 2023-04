Opmerkelijk tafereel na twaalf minuten bij Feyenoord - AS Roma

In de eerste helft van de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma werden veel opblaasvoorwerpen heen en weer gegooid op de tribunes. Dat gebeurde na een oproep van 'De Noordzijde', een groepering vanuit de harde kern van de Rotterdammers.

Na twaalf minuten, een verwijzing naar de twaalfde man die het Legioen vormt, vond de sfeeractie plaats. De voorwerpen bleven op de tribunes en kwamen niet het veld op. Er hingen netten voor de tribunes.

De timing van de oproep was opmerkelijk, gezien de problemen die ontstonden in 2015 toen een opblaasbanaan het veld op kwam tijdens Feyenoord – AS Roma, maar iets dergelijks lijkt nu niet te zijn gebeurd.

Een ludieke actie van de Feyenoord-supporters 🦩🐊



📺 ESPN 2#feyrom — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2023

De opblaasvoorwerpen in De Kuip, na twaalf minuten tegen AS Roma! #feyrom pic.twitter.com/2RghosyZyT — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) April 13, 2023