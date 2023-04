Man die rondging als Klaassen-belager onschuldig, daadwerkelijke verdachte wel opgepakt

De fan die woensdagavond beschuldigd werd voor het incident met Davy Klaassen is niet de echte belager. De man kreeg online behoorlijk wat vervelende verwensingen en bedreigingen over zich heen, maar kon de wedstrijd gewoon uitkijken. Dat meldt politiewoordvoerster Lillian van Duijvenbode tegen De Telegraaf. De daadwerkelijke dader is daarentegen wel opgepakt.

Klaassen werd in de 62ste minuut geraakt door een object dat vanuit de Feyenoord-tribune op het veld werd gegooid. Een 32-jarige man uit het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen is daarvoor opgepakt. De politie bevestigt nadrukkelijk dat dit niet de persoon is die op social media rondging. Diezelfde onschuldige man kon de wedstrijd, zoals gezegd, gewoon uitkijken. Dit geldt niet voor de daadwerkelijke verdachte. De man uit Roelofarendsveen kon al vrij snel worden getraceerd en in de boeien worden geslagen door de politie.

Volgens Van Duijvenbode zit de verdachte nog vast en is het aan het Openbaar Ministerie of hij wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris die gaat beslissen of hij langer vast moet blijven zitten.

23 aanhoudingen

Naast de man uit Roelofarendsveen waren er woensdagavond 23 andere arrestaties. Deze aanhoudingen werden verricht voor onder meer vuurwerk en mishandelingen, maar ook voor discriminatie en belediging. Voorafgaand aan De Klassieker klonken er antisemitische leuzen waar de politie ook nog onderzoek naar gaat doen.

