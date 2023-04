Schudden Kökçü en Tadic woensdag wél de hand? Arne Slot weet het al

Op 19 maart speelden Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff Arena de tweede Klassieker van dit seizoen. De Rotterdammers wonnen met 2-3 en zetten zo een grote stap naar de landstitel. Na afloop ontstond commotie over beide aanvoerders Orkun Kökçü en Dusan Tadic, die elkaar geen hand gaven voorafgaand aan het duel.

Volgens Feyenoord-trainer Arne Slot werd het voorval "echt enorm uitvergroot", bleek dinsdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de derde confrontatie tussen de aartsrivalen. Woensdag treffen de clubs elkaar in Rotterdam in de halve finale van de KNVB Beker.

"Er was veel onduidelijkheid over wat Orkun koos bij de toss", blikte Slot terug op het voorval in Amsterdam. "Hij zal morgen als eerste een hand uitsteken naar Tadic, omdat wij thuis spelen", is Slot dan ook duidelijk. "Het was echt een misverstand."

Voor een herhaling van zetten hoeft dus niet gevreesd te worden, als we Slot moeten geloven. In de Turkse media werd na het voorval in maart gesuggereerd dat Kökçü de hand van Tadic bewust niet schudde omdat de Ajax-aanvoerder eerder als enige captain in de Eredivisie niet met een speciale aanvoerdersband speelde waarin aandacht werd gevraagd voor de aardbevingen in Turkije en Syrië.

