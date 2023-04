Slot weigert favorietenrol voor De Klassieker: 'Dicht bij elkaar'

Feyenoord-trainer Arne Slot verwacht woensdag een spannende Klassieker in de halve finale van de KNVB Beker. Volgens de succesvolle oefenmeester waren beide teams in de eerdere confrontaties dit seizoen nagenoeg gelijkwaardig, waardoor Feyenoord in de ogen van Slot niet als favoriet moet worden gezien.

"Het ligt elke keer heel dicht bij elkaar", analyseert Slot de vorige twee wedstrijden tegen Ajax van dit seizoen tijdens de persconferentie van dinsdag. "Thuis werd het 1-1", haalt hij het onderlinge competitieduel in Rotterdam aan. "Wij kregen toen grote kansen om de 2-1 te maken ondanks dat we niet goed aan de bal waren. In de uitwedstrijd redt Timon (Wellenreuther, red.) ons bij een grote kans op de 3-2 voor Ajax waarna wij alsnog de winnende maken uit een corner."

Slot is niet bang dat spelers over de schreef gaan in het bekerduel van woensdag. "Dit zijn wedstrijden die door beide teams op het scherpst van de snede gespeeld worden", weet Slot. "Er staan duizenden mensen bij de training een dag voor de wedstrijd, waardoor dit soort duels weleens een beetje gehypet worden." Toch horen stevige duels ook bij De Klassieker vindt Slot, "zo lang dat binnen de regels gebeurt."

Keepersstrijd

In de vorige confrontatie in de Johan Cruijff Arena was Timon Wellenreuther dus beslissend voor Feyenoord, net als afgelopen zondag tegen Sparta. Toch is het onvermijdelijk dat de Duitser op korte termijn terug naar de bank verhuist als Justin Bijlow weer fit is. "De laatste wedstrijden pakt hij (Wellenreuther, red.) ook de 'extra' ballen, dat is fijn voor hemzelf en voor ons", complimenteert Slot zijn tweede keeper. Toch laat hij geen onduidelijkheid bestaan over de rolverdeling in Rotterdam: "Justin is onze eerste keeper."