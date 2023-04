Matthijs de Ligt neemt het op voor gefileerde ploeggenoot: Marco van Basten haalt wél uit

Matthijs de Ligt heeft het na de wedstrijd tussen Bayern München en Manchester City opgenomen voor Dayot Upamecano. De verdediger maakte opnieuw een zwakke indruk in het shirt van de Duitse topclub, maar krijgt steun van zijn ploeggenoot. Marco van Basten was een stuk harder voor de Fransman.

De 24-jarige Upamecano speelde tegen City andermaal een zwakke wedstrijd. De verdediger uit Frankrijk kreeg in de eerste helft een rode kaart, die uiteindelijk werd teruggedraaid vanwege buitenspel. Daarna veroorzaakte hij op ongelukkige wijze een strafschop vanwege een handsbal. Erling Haaland liet die buitenkans onbenut, maar scoorde in de tweede helft alsnog. De Noor had een vrije doortocht nadat Upamecano andermaal uitgleed.

Artikel gaat verder onder video

"Deze man is niet stressbestendig voor de top", vertelde analist Marco van Basten na de wedstrijd bij Ziggo Sport. "Dit is geen toeval meer. Ik denk dat hij gewoon nerveus is en daarom overkomt hem dit. Dat hebben we in de vorige wedstrijd ook gezien. Deze man is niet geschikt voor de top. Je ziet bij een keeper wel eens dat er ineens stress is. Ik denk dat hij daar ook last van heeft", aldus Van Basten over het spel van Upamecano.

De Ligt speelt bij Bayern al een tijdje naast Upamecano en nam het na de wedstrijd op voor zijn ploeggenoot. "Dit was pech", vertelde De Ligt in gesprek met de Duitse journalist Manuel Bonke van tz. "Volgens mij heeft hij een goede wedstrijd gespeeld. Het zijn kleine details die het verschil maken. Ik speel graag met Upa. Hij staat er altijd en is nooit egoïstisch. Hij is er altijd voor zijn team", stak De Ligt een hart onder de riem.