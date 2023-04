Mexx Meerdink steelt de show bij huldiging AZ na winst Youth League

De Onder-19 van AZ is zaterdagavond op het Waagplein in Alkmaar gehuldigd. Met de fans vierden de talenten de winst van de UEFA Youth League, die maandag op indrukwekkende wijze werd binnengehaald. Mexx Meerdink, mede-topscorer van het toernooi, maakte dankbaar gebruik van een microfoon die hem werd aangereikt.

In de finale tegen Hajduk Split was Meerdink als invaller twee keer trefzeker, net als basisspeler Ernest Poku. Omdat ook Jayden Addai tot scoren kwam wist AZ de finale met 5-0 te winnen. Na grote zeges op Eintracht Frankfurt (5-0), FC Barcelona (0-3) en Real Madrid (3-0) moesten ook de arme Kroaten er flink aan geloven. Met negen treffers in totaal kroonde Meerdink zich tot mede-topscorer van het toernooi.

Zaterdag maakte Alkmaar dankbaar en massaal gebruik van de gelegenheid om de succesvolle talentenploeg in het zonnetje te zetten. Na een boottocht door de grachten kwam de selectie aan op het Waagplein, waar volgens NH Nieuws 'duizenden' mensen waren toegestroomd om de titel mee te vieren.