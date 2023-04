Middenveld Ajax gefileerd: 'Berghuis is ongemakkelijk, Klaassen is toch geen voetballer?'

Waar kan Steven Berghuis nou het best uit de voeten? Dat is voor zowel bondscoach Ronald Koeman als Ajax-trainer John Heitinga een prangende vraag. De mannen in de studio bij ESPN weten het wel zeker: Hij moet niet op het middenveld.

"Ik vind het gewoon heel ongemakkelijk om te zien hoe hij als middenvelder speelt. Hij loopt niet als een middenvelder en hij gedraagt zich ook niet zo. Hij had zo veel balverliest ook weer (tegen Go Ahead Eagles, red.)", vertelt Kenneth Perez. Kees Kwakman haakt in: "Wat is nou eigenlijk zijn positie? Hij was altijd rechtsbuiten, dat heeft hij bij Feyenoord geweldig gedaan. Ik denk ook niet dat het voor hem heel duidelijk is waar hij nu speelt", aldus de Volendammer.

Ook Davy Klaassen krijgt de wind van voren van de analisten. De samenstelling op het middenveld van Kenneth Taylor, Steven Berghuis en Davy Klaassen zorgt voor de nodige vraagtekens. Presentator Jan Joost van Gangelen legt uit dat Heitinga kiest voor drie voetballende middenvelders, tot Perez' verbazing. "Drie voetballers? Klaassen is toch een loper? Klaassen is geen voetballer in de term van lekker tikken. Het is een eindstation."

Er kan een hoop gezegd en geschreven worden over Ajax, maar een Amsterdamse titel is uit zicht. Na de verloren Klassieker en het puntverlies (0-0 gelijkspel) in de Adelaarshorst staat Feyenoord acht punten los. De club moet zich nu vooral zorgen gaan maken over de tweede plek, aangezien PSV en AZ staan te popelen om over Ajax heen te springen en een kwalificatieticket te pakken voor de Champions League.