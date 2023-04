Mike Verweij deelt bizar Ajax-verhaal: club zet 84-jarige archivaris 'bij het oud vuil'

Ajax heeft onlangs afscheid genomen van de archivaris Thijs Lindeman. De 84-jarige man was bij de Amsterdammers verantwoordelijk voor het archief, maar hoeft dat niet langer te doen. Edwin van der Sar heeft aangegeven dat de samenwerking tussen beide partijen eindigt, weet Mike Verweij te melden.

"Een warme club dat Ajax", begint Verweij zijn verhaal in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Ajax heeft de archivaris van 84, Thijs Lindeman, bij het oud vuil gezet. Edwin van der Sar kwam zijn kantoortje binnen en vertelde dat hij niet meer nodig was. Hij werd bedankt voor bewezen diensten. De afdeling archief wordt ondergebracht bij events, de commerciële afdeling. Ajax is echt een corporate business geworden. Dit soort mensen moet je koesteren."

Verweij vindt het belachelijk dat Ajax deze beslissing heeft genomen. "Het is heel flauw om te zeggen, want ik hoop dat hij nog lang meegaat. Maar eigenlijk moet je pas afscheid nemen van zo'n man als hij tussen zes plankjes weggaat. Natuurlijk is Ajax een beursgenoteerd bedrijf, maar Ajax is bovenal een vereniging. En een vereniging bestaat uit verhalen. Deze man kent alle verhalen. Nu gaat een of andere pipootje van events het archief voor zijn rekening nemen."

"Ik vind dit alleszeggend over de huidige situatie binnen Ajax. Het is natuurlijk klein bier, maar wel tekenend. Van der Sar moet hier toch voor gaan liggen, dit wil je toch niet?", aldus de clubwatcher, die wordt aangevuld door Valentijn Driessen. "Dit is nou over het DNA van de club. Alles is corporate, als je een Ajax-achtergrond hebt kom je niet in aanmerking. Het gaat helemaal nergens over, de club drijft helemaal af van waar Ajax voor staat."