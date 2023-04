Mike Verweij komt met kleine rectificatie over archivaris Ajax: 'Hij was ontzettend boos op me'

Mike Verweij vindt het beschamend hoe Ajax de archivaris Thijs Lindeman aan de kant heeft gezet. Vorige week maakte de journalist van De Telegraaf al bekend dat Lindeman na een dienstverband van tientallen jaren te horen heeft gekregen dat zijn diensten niet meer nodig zijn. Verweij komt in de podcast Kick-Off wel met een kleine rectificatie.

"Ik moet iets rectificeren. We hebben vrijdag iets geroepen over de archivaris van Ajax, Thijs Lindeman. Die heeft ontzettend veel steunbetuigingen gekregen", opent Verweij maandagmiddag. "Iedereen spreekt schande van de manier waarop Ajax hem aan de kant heeft gezet. Ik zou een mooi verhaal met hem maken, maar daar ziet hij nog even van af vanwege alle emoties. Maar ik heb een jaar van hem gepikt en daar was hij ontzettend boos over. Thijs Lindeman is geen 84, maar 83", lacht de journalist.

"Hij stuurde een heel mooi appje waarin hij uitlegde waarom hij het nu nog niet wil. Ik vond zijn tekst bij een afbeelding van Ajax wel veelzeggend: 'Ik sta als een tijger bovenop de apenrots. Zij zijn passanten, ik ben Ajacied.' De pijn zit erg diep", merkt de Ajax-watcher op. "Natuurlijk kun je niet zeggen dat dit meteen afstraalt op het eerste elftal, maar ik vind het wel tekenend voor het Ajax van dit moment. Als je zo met mensen omgaat die hun hele leven lid zijn van Ajax en van alles doen…"

Ajax laat zich van zijn minst warme kant zien, vindt Verweij. "Voor deze man betekent het alles om voor de wedstrijd een gevulde koek te eten met Simon Tahamata (techniektrainer) en Heini Otto (begeleider) en te praten over voetbal. Die wordt dan door een paar corporate jongens totaal afgeserveerd. Dat is een club als Ajax onwaardig en veelzeggend voor de chaos die nu heerst."