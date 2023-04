Mourinho doet opvallende aanpassing na Feyenoord-nederlaag en is geheimzinnig over Dybala

Feyenoord was donderdag met 1-0 te sterk voor AS Roma en creëerde daarmee een goede uitgangspositie voor de return. Daarnaast zagen de Rotterdammers Roma-sterspeler Paulo Dybala met een spierblessure naar de kant gaan, wat natuurlijk ook een meevaller zou betekenen voor de return. Trainer José Mourinho is geheimzinnig of de Argentijnse middenvelder annex aanvaller aanstaande donderdag beschikbaar is.

Nadat Roma zondagavond met 3-0 te sterk was voor Udinese, verscheen de oefenmeester voor de camera’s van DAZN. De hoofdvraag luidde of Dybala fit genoeg is om in de kraker tegen Feyenoord mee te spelen. Mourinho houdt de spanning erin. “Misschien. Ik ben meer positief dan negatief, maar het blijft een vraagteken”, sprak de Portugees.

Nieuwe penaltynemer

Feyenoord ontsnapte in de eerste helft aan een achterstand toen Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini een penalty tegen de paal schoot. Tegen Udinese kreeg de nummer drie van Italië opnieuw een strafschop, die dit keer niet door Pellegrini genomen mocht worden. “Ik wilde dat hij geen extra druk zou voelen. Ik hem hem gezegd: ‘Als er een penalty komt voor de 2-0, dan mag jij hem nemen. Maar als de penalty beslissend is, dan niet.’ Dat was het geval”, legde Mourinho uit.

Roma kreeg in de eerste helft, uitgerekend via de strafschopstip, de gelegenheid om de voorsprong te openen. Dus deze keer was het de beurt aan Bryan Cristante om de penalty te nemen. Opvallend was dat ook hij, net als Pellegrini, de strafschop op de paal schoot. Uiteindelijk maakte de misser niks uit, want Roma won de wedstrijd uiteindelijk met 3-0. Onder meer Pellegrini was trefzeker en daarmee tankten de Italianen wat vertrouwen richting de return. Mourinho heeft vertrouwen in een ommekeer. “Of dat mogelijk is? Dat denk ik wel. Als je de kwartfinale bereikt, wil je voor het hoogst haalbare gaan”, sprak de trainer.