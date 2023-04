Mourinho krijgt nieuws over Wijnaldum voorafgaand aan cruciale duels

Georginio Wijnaldum (32) maakt dit weekend weer deel uit van de wedstrijdselectie van zijn club AS Roma. De Nederlandse middenvelder viel tijdens de return tegen Feyenoord in de Europa League geblesseerd uit, maar José Mourinho kan in de komende cruciale duels weer een beroep op hem doen.

Komende zaterdag wacht een belangrijk duel voor de huidige nummer vijf van de Serie A. Om 18.00 uur wordt in het eigen Stadio Olimpico afgetrapt tegen nummer vier AC Milan. Aangezien beide clubs tot op heden 56 punten verzamelden is het duel mogelijk cruciaal in de strijd om bij de bovenste vier te eindigen en daarmee kwalificatie voor de Champions League af te dwingen.

Mocht dat Wijnaldum en Roma onverhoopt niet via de competitie lukken, dan biedt de Europa League mogelijk alsnog een plaats in het grootste Europese toernooi. Om daarin te slagen moet Roma het toernooi wel zien te winnen, te beginnen met de halve finale waarin Bayer Leverkusen de tegenstander is. Op 11 mei spelen de Romeinen het thuisduel, waarna een week later een bezoek aan Duitsland volgt.

Naast Wijnaldum is ook Paulo Dybala zaterdag van de partij, al is het volgens Italiaanse media nog maar de vraag of de Argentijnse wereldkampioen vanaf de aftrap kan spelen. Centraal achterin heeft Mourinho nog wel een puzzel op te lossen, aangezien zowel Diego Llorente als Chris Smalling voorlopig zijn uitgeschakeld. De dubbele confrontatie met Leverkusen zou voor hen het meest realistische moment zijn voor een terugkeer.