Na afloop gaat het toch nog mis in De Goffert; bier richting spelers

Ondanks het dramatische optreden van NEC in de derby wisten de supporters op de tribune zich tijdens de wedstrijd goed te gedragen, maar na afloop van het duel ging het toch nog mis. Vitesse-aanvoerder Matus Bero stond te wachten op een interview bij ESPN, waarna hij en andere spelers bier naar zich toegegooid kregen.

NEC-aanvoerder Lasse Schöne stond ESPN na afloop van de verloren derby tegen Vitesse (1-4) te woord, maar zag dat interview onderbroken worden door supporters van de Nijmegenaren op de tribune. Er werd bier richting een paar spelers van vermoedelijk Vitesse gegooid , wat zelfs in de buurt van Schöne en ESPN-verslaggever Pascal Kamperman terechtkwam. Kees Kwakman, aanwezig als analist, waarschuwde de twee en baalde dat het opnieuw niet volledig goed kon gaan.

Nadat Schöne vertrok wilde Bero zijn interview bij ESPN gewoon nog langs het veld doen: "Ik heb in Turkije gevoetbald, dus ik ben wel wat gewend", zei de middenvelder van de Arnhemse club na afloop van de gewonnen derby. De overwinning in De Goffert was een belangrijke voor Vitesse, want er wordt een belangrijke stap gezet om eventuele degradatie te voorkomen.