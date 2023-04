NAC heeft dader in het vizier, KNVB neemt beslissing over uitspelen gestaakte derby

NAC Breda heeft de naam achterhaald van de supporter die tijdens de uiteindelijk gestaakte derby tegen Willem II vuurwerk op het veld gooide. Daarnaast probeert de club te achterhalen wie later in het duel verantwoordelijk waren voor het gooien met bekers bier, waardoor het hele duel werd afgeblazen. De KNVB heeft ondertussen besloten wat er met de resterende minuten van het duel moet gaan gebeuren.

Dat schrijft De Telegraaf zaterdagmiddag. Volgens de krant is de Bredase club erin geslaagd te achterhalen wie de supporter was die met het gooien van een stuk vuurwerk voor een eerste, toen nog tijdelijke onderbreking van het duel zorgde. Nadat de spelers terugkeerden op het veld ging het na de 0-1 van Elton Kabangu alsnog mis op de tribunes, waarvandaan de doelpuntenmaker werd bekogeld met bekers bier. Aan de hand van camerabeelden probeert NAC ook hun identiteit te achterhalen.

De KNVB kwam twee weken geleden met aangescherpte maatregelen nadat De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax in halve finale van de KNVB Beker ook al geëscaleerd was. Middenvelder Davy Klaassen kreeg een voorwerp op het achterhoofd en moest zich als gevolg daarvan laten wisselen. De voetbalbond besloot dat bij herhaaldelijk gooien van voorwerpen en/of vuurwerk, of het betreden van het veld door supporters, wedstrijden eerder stilgelegd en definitief gestaakt moeten worden.

Inmiddels heeft de bond ook bekendgemaakt wat er met de resterende vijftien minuten van het duel gaat gebeuren. Die worden op een later te bepalen datum alsnog uitgespeeld. Daarbij zal geen publiek aanwezig zijn, zo deelde de bond mee.