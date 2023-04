Neef onthult waarom Mané Bayern-collega Sané een klap verkocht

Bayern München-aanvallers Sadio Mané en Leroy Sané kregen het dinsdag na de nederlaag van hun club tegen Manchester City met elkaar aan de stok. Daarbij deelde de Senegalees Mané zijn collega zelfs een klap uit. Zijn neef heeft inmiddels uit de doeken gedaan wat Sané voorafgaand aan het handgemeen gezegd zou hebben.

Pape Mahmoud Gueye, de neef van Mané die in Frankrijk als journalist werkzaam is, meldde dat Sané zijn teamgenoot uit zou hebben gemaakt voor "black shit". Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Dat viel dus verkeerd bij de oud-speler van Liverpool, die vervolgens uithaalde naar zijn medespeler.

Bovendien was er nog een extra reden waarom Mané extra emotioneel reageerde, aldus Gueye. Recent overleed namelijk een tante van de aanvaller, hij zou daardoor nog altijd in staat van rouw verkeerd hebben op het moment dat het uit de hand liep.

Door het handgemeen ontbreekt Mané komende zaterdag in ieder geval in de wedstrijdselectie van Bayern. De club heeft de aanvaller voor één wedstrijd geschorst. Daarnaast wordt hij ook bestraft met een boete. Daarmee voegt Mané een volgende hoofdstuk toe aan een teleurstellend eerste seizoen in Beieren. Mede door een blessure, die hem ook het WK in Qatar kostte, staat hij al sinds oktober 'droog' namens Der Rekordmeister.