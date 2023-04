Nerveuze sfeer bij begin uitzending Vandaag Inside: 'De spanning staat erop vanavond'

De uitzending van Vandaag Inside is maandagavond op opmerkelijke wijze begonnen. De begintune was nog maar net afgelopen of Wilfred Genee kondigde aan dat het 'de week van de waarheid' voor het programma was.

Daarmee refereerde de presentator waarschijnlijk aan de komst van Mark Rutte en de opmerkingen die René van der Gijp daar vorige week over maakte. Van der Gijp dreigde de uitzending van woensdag te boycotten als Wilfred Genee en Johan Derksen de premier weer zo 'belachelijk' zouden behandelen.

"Dag dames en heren, goedenavond en welkom in de week van de waarheid van dit programma", begon Genee de uitzending maandag. "De spanning staat erop vanavond, jongens. Eens kijken of we 'm er doorheen kunnen trekken. Voel jij de spanning ook, Eus?", vroeg hij aan tafelgast Özcan Akyol.

"Ik moest even wat terugkijken van afgelopen week. Heel spannend", reageerde Akyol. "Ik heb het gevoel alsof ik in een soort climax of anti-climax zit. Ik ben benieuwd. Op de een of andere manier ben ik er bij de spannende momenten altijd bij. Ongevraagd en ongewild. Of het met mij te maken kan hebben als het misgaat? Dat denk ik niet. Dit heeft een lange voorgeschiedenis."