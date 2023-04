Neymar hint op PSG-vertrek en denkt 'binnenkort' terug te keren bij vroegere club

Paris Saint-Germain maakte van de Braziliaan Neymar (31) in 2017 de duurste voetballer aller tijden. De Franse topclub betaalde liefst 222 miljoen euro aan FC Barcelona om de buitenspeler over te nemen. Inmiddels denkt Neymar nadrukkelijk aan een vertrek uit de Franse hoofdstad.

Neymar verblijft momenteel in Brazilië, waar hij een deel van zijn revalidatie afwerkt nadat hij in februari geopereerd werd aan zijn enkel. Donderdag was hij aandachtig toeschouwer bij het duel van zijn vroegere club Santos met Audax Italiano in het kader van de Copa Sudamericana. Onder toeziend oog van Neymar moesten de Brazilianen genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel tegen de Chilenen.

Na afloop van de wedstrijd werd hij geïnterviewd door Globo Esporte, dat onder meer vroeg naar zijn toekomstplannen. Neymar was opvallend openhartig. "Op een dag kom ik hier (bij Santos, red.) terug. Binnenkort ben ik terug", sprak Neymar onder meer. Het bezoek aan zijn landgenoten bevalt hem in alle opzichten prima. "Het is geweldig om hier even terug te zijn. Ik voel me hier thuis. Deze club heeft me alles gegeven, deuren voor mij en mijn familie geopend en de kans gaf om mezelf aan de wereld te laten zien."

Hoe snel "binnenkort" is, valt echter nog te bezien. De huidige verbintenis van de Braziliaan loopt nog tot medio 2025 en bevat een optie voor een extra seizoen. In de Franse media doen echter steeds meer geruchten de ronde dat Neymar nu al aan zijn laatste maanden in Parijs bezig is.