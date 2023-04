Nijhuis velt oordeel over Tadic: gedrag kan negatieve gevolgen hebben voor Tadic zélf

Bas Nijhuis is niet te spreken over het gedrag van Dusan Tadic in de wedstrijd tegen PSV. De aanvoerder van Ajax ging in het strafschopgebied naar de grond en greep naar zijn hoofd, na licht contact met Ibrahim Sangaré. Tadic werd zelfs op het veld behandeld; volgens de analisten van Vandaag Inside was zijn reactie zwaar overdreven.

"Dat moment met Tadic, kom op man", stelde René van der Gijp maandagavond. "Die wordt helemaal niet geraakt en gaat dan zo liggen." Volgens de analist ligt er ook een verantwoordelijkheid bij spelers om te zorgen dat wedstrijden niet ontsporen. "Je moet het toch een beetje met z'n allen doen. Dan moet je dit niet meer doen."

Volgens Johan Derksen verdiende Tadic een gele kaart voor spelbederf. "Hij werd niet eens geraakt, de lul." Van der Gijp: "Hij wordt alleen geraakt op zijn dijbeen." Nijhuis, die zelf dit weekend floot bij Go Ahead Eagles – Fortuna Sittard, zegt dat scheidsrechters het gedrag van Tadic ook afkeuren.

"Van dit gedrag balen wij als scheidsrechters ook. Na afloop denk je: als je dit gezien had, had je een gele kaart gegeven voor dit acteerwerk. Maar de VAR kan hier niets doen. Later in de wedstrijd krijg je vaak wel van de VAR te horen dat er niets geks gebeurde. Dan moet zo'n speler de volgende keer wel echt geraakt worden voordat je fluit. Dit soort gedrag moet je gewoon uitbannen", aldus Nijhuis.

Door de aanwezigheid van de VAR zal zo'n moment ook minder snel een strafschop opleveren, weet Nijhuis. "Ik snap het echt niet." De scheidsrechter legde uit dat zulk gedrag ook negatieve consequenties kan hebben voor Tadic zelf "Wat denk je dat je doet als je hoort dat hij je probeert te naaien? Dan fluit je de volgende keer niet."