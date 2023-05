Op tv en op TikTok: hier is de bekerfinale tussen Ajax en PSV te bekijken

Ajax en PSV strijden zondag om de KNVB Beker. De finale begint om 18.00 uur in De Kuip. Op welke tv-zender is de wedstrijd te bekijken?

De finale is op verschillende manieren te volgen. Om 16.00 uur begint de voorbeschouwing; om 18.00 uur is de aftrap. Zowel de voorbeschouwing als de wedstrijd is te zien op het open kanaal van FOX én via het hoofdkanaal van ESPN. FOX is te zien op kanaal 11 bij Ziggo, kanaal 16 bij KPN en kanaal 13 bij T-Mobile.

De wedstrijd is niet alleen op tv te volgen, maar ook via TikTok. ESPN gebruikt een extra cameraploeg en regisseur om de finale op de mobiele beeldschermen te brengen. De uitzending op TikTok begint om 17.45 uur.