Openhartige Virgil van Dijk begrijpt zware kritiek: 'Weet dat ze gelijk hebben'

Virgil van Dijk was jarenlang een indrukwekkend bastion van rust in de nauwelijks te passeren verdediging van Liverpool. Dit seizoen is alles anders; de ploeg incasseerde al 39 tegentreffers in de Premier League en na jaren van loftuigingen krijgt Van Dijk voor het eerst in zijn Liverpool-periode te maken met zware kritiek. En die is terecht, zo vindt hij zelf.

In een interview met The Times is Van Dijk opvallend openhartig over zijn seizoen. "Ik weet dat mijn spel hetzelfde beeld vertoont als dat van de rest van het elftal: met ups en downs", zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal. "Ik weet dat ik één van de spelers ben waar naar gekeken wordt, dat ik de lat de laatste vijf jaar zo hoog heb gelegd dat het normaal is dat ik nu bekritiseerd word."

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de onverstoorbaarheid waar hij terecht lang om geroemd werd, kan Van Dijk niet ontkennen dat de stevige bewoordingen aan zijn adres hem niet geraakt hebben. "Niemand is immuun voor kritiek", stelt de verdediger. "Iedereen die dat beweert liegt", vervolgt hij stellig. "Maar als de kritiek daar is en je weet dat ze gelijk hebben, dan kun je maar één ding doen: nederig zijn en je focussen op verbetering."

Dat gaat hem bovendien lukken, daar is Van Dijk heilig van overtuigd. "Ik heb jarenlang elke drie á vier dagen consistent op een hoog niveau gespeeld, daarop probeer ik terug te komen - en dat gaat me lukken. Daar maak ik me geen zorgen over", aldus Van Dijk. De meest recente cijfers geven hem daarin gelijk; de afgelopen drie Premier League-wedstrijden won Liverpool achtereenvolgens van Leeds United, Nottingham Forest en West Ham United. Met nog zes wedstrijden te gaan staat de ploeg voorlopig zevende, al heeft nummer acht Brighton minder verliespunten.