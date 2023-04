Opstelling AZ: Jesper Karlsson niet fit genoeg om te beginnen

Jesper Karlsson is nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen in de wedstrijd tussen Anderlecht en AZ. De aanvaller is weliswaar terug in de selectie, maar begint op de bank.

Ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1) voert trainer Pascal Jansen twee wijzigingen door. Myron van Brederode krijgt links in de voorhoede de voorkeur boven Djordje Mihailovic, terwijl Vangelis Pavlidis in de spitspositie plaatsneemt en daarmee Mexx Meerdink aflost. Pavlidis kon tegen Sparta vanwege een lichte blessure niet de hele wedstrijd spelen. Karlsson behoorde vanwege een blessure niet tot de selectie tegen Sparta.

Bij Anderlecht is uiteraard een basisplaats ingeruimd voor de Nederlandse keeper Bart Verbruggen. Verder heeft ook voormalig Eredivisionist Jan Vertonghen een basisplek. Het duel in de kwartfinale van de Conference League begint om 21.00 uur in Brussel.

Opstelling Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N'Diaye, Dreyer, Diawara, Ashimeru, Refaelov, Amuzu, Slimani.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode.

De ontwikkelingen bij Anderlecht - AZ volg je in ons liveblog.