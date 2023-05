Opstelling PSV: geen verrassingen in de basiself van Van Nistelrooij

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft voor de bekerfinale met Ajax één wijziging doorgevoerd in zijn basiself. Het was al wel bekend, maar Walter Benítez keept niet en daardoor staat Joël Drommel op goal bij de Eindhovenaren.

Vrijdag gaf Van Nistelrooij al aan deze wedstrijd te beginnen met Drommel in plaats van Benítez. De trainer van PSV had in het begin van dit seizoen al afspraken gemaakt met zijn tweede doelman om hem te laten fungeren als ‘bekerkeeper’.

Vorige week zondag speelde PSV ook al tegen Ajax in deze opstelling en toen werd het 3-0 voor de Eindhovenaren. Door deze overwinning staan de Brabanders op een tweede plaats in de competitie, maar zal het rekening moeten houden met een getergd Ajax na de oorwassing van vorige week.

Door deze opstelling blijven toch wel beoogde basisspelers Thorgan Hazard, Anwar El Ghazi, Fábio Silva en Érick Gutiérrez op de bank zitten bij PSV. Van Nistelrooij heeft daarmee wel een aantal goede spelers achter de hand.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

