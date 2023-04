Orkun Kökçü onthult voorwaarde die Dusan Tadic stelde aan terugkeer op veld

Dusan Tadic wilde volgens Orkun Kökçü niet zomaar terugkeren op het veld nadat de Klassieker tegen Feyenoord woensdagavond was ontspoord. Een aankondiging van scheidsrechter Allard Lindhout viel niet goed bij de Amsterdammers.

Kökçü werd op de persconferentie na afloop van de tumultueus verlopen wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (1-2) gevraagd of hij vreesde dat de aartsrivaal niet verder willen spelen nadat Davy Klaassen met een aansteker op het hoofd was geraakt. "Er was wel een discussie in de kamer van de scheidsrechter waarbij de scheidsrechter aangaf dat de wedstrijd zou worden hervat met een directe vrije trap voor ons. Daar was de aanvoerder van Ajax het niet mee eens", aldus de Feyenoord-captain.

De aankondiging van Lindhout om de wedstrijd te hervatten met een indirecte vrije trap voor Feyenoord was volgens Kökçü aanleiding om te dreigen de wedstrijd niet te hervatten. "Hij zei: als zij een indirecte vrije trap krijgen, dan gaan wij niet verder. De scheidsrechter heeft zijn beslissing daarna heroverwogen en we zijn gewoon doorgegaan. Ik had niet het gevoel dat Ajax puur om wat er was gebeurd met de supporters niet meer verder zou gaan."

Het niet hervatten van de wedstrijd schoot bij Kökçü zelf niet door het hoofd. "Ik moet eerlijk zeggen dat je tijdens een wedstrijd door de adrenaline niet zo helder nadenkt en je de wedstrijd koste wat het kost wil uitspelen. Achteraf denk je: het hoort niet dat spelers geblesseerd kunnen raken door supporters", sprak de middenvelder.