Oud-scheidsrechter Van der Ende keek 'met stijgende verbazing' naar afgekeurde goal Kudus

Oud-scheidsrechter Mario van der Ende heeft ‘met stijgende verbazing’ gekeken naar de afgekeurde goal van Mohammed Kudus tegen Go Ahead Eagles. De speler van Ajax kopte binnen, maar de assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel. De VAR ging de beelden bekijken, maar kon geen duidelijke buitenspellijn trekken.

Van der Ende was allerminst te spreken over deze beslissing. “Ik heb met stijgende verbazing gekeken”, gaf de oud-scheidsrechter aan bij ESPN. “Hoe is het mogelijk dat je daar geen lijntjes kan trekken? We leven in 2023.”

Artikel gaat verder onder video

De VAR is een goede toevoeging volgens Van der Ende, maar het moet wel helemaal werken. “De beelden die we gisteren zagen, waren niet goed genoeg om te zien of Kudus buitenspel stond. We moeten zo snel mogelijk naar het systeem dat op het WK werd gebruikt. Dat kost waarschijnlijk wat, maar het moet gewoon goed functioneren, waardoor er geen situaties als gisteren ontstaan.”

Scheidsrechter Sander van der Eijk valt niets te verwijten bij deze situatie, althans dat vindt Van der Ende. “Als de VAR geen honderd procent zekerheid kan geven, dan moet hij op de beslissing van de assistent-scheidsrechter afgaan. Dat zijn de regels. Ik ga er ook vanuit dat hij zeker wist dat het buitenspel was, anders gaat de vlag niet omhoog.”

Als de knvb de competitie nu eens echt serieus gaat nemen wordt het tijd dat het semi-automatisch ‘buitenspel systeem’ dat tijdens het WK-Qatar werd gebruikt en doellijntechnologie zsm wordt ingevoerd. #goaaja #gaeaja #azhee #eredivisie #VAR #plusarbitrageimpuls — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) April 2, 2023