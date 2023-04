Reserve kampioenselftal Feyenoord wil weerzien in halve finale Europa League: 'Zou crazy zijn'

Bart Nieuwkoop hoopt in de volgende ronde van de Europa League tegen zijn oude werkgever Feyenoord te spelen. Bij een overwinning van zijn club Union Sint-Gillis in de kwartfinale tegen Bayer Leverkusen en een goed resultaat van de Rotterdammers tegen AS Roma treft hij zijn voormalige club.

In Duitsland speelde de club van Nieuwkoop 1-1 tegen Bayer Leverkusen, waardoor de Belgen tijdens de return in Brussel aan de bak moeten. Feyenoord won met 1-0 in De Kuip tegen AS Roma en moet een heet avondje in Rome doorstaan. “Het zou totaal crazy zijn. Ik heb tien jaar bij Feyenoord gespeeld en nu ben ik gewoon een grote fan”, zegt de speler van Union in gesprek met Het Laatste Nieuws. “In de voorbereiding voetbalden we al eens tegen hen. Dat ging me goed af, ik heb toen gescoord.”

Nieuwkoop werd bij Feyenoord kampioen in 2017 en maakte in 2021 transfervrij de overstap naar toenmalig promovendus Union. De club had weinig bekendheid, maar in dat seizoen werd de Brusselse club bijna kampioen van België. “De mensen wisten eerst niet waar ik naartoe ging en nu kent iedereen Union. Ze zijn blij dat het goed met me gaat.”

Feyenoord liet de verdediger dus gratis vertrekken, maar daar liggen ze volgens Nieuwkoop niet wakker van. “Nee, ik denk niet dat ze spijt hebben. Ze hebben zelf heel goede spelers teruggehaald en zijn al twee seizoen top bezig. Ik denk niet dat ze daar spijt van hebben.”