'PEC Zwolle-hooligans in bivakmutsen mishandelen Eindhovense kinderen'

Een groep Eindhovense kinderen is vrijdagavond mishandeld door supporters van PEC Zwolle, zo meldt Omroep Brabant. De mishandeling vond plaats na de wedstrijd tussen FC Eindhoven en PEC Zwolle (4-2) in de Keuken Kampioen Divisie.

Een groep van ongeveer veertig teleurgestelde, in bivakmutsen gehulde PEC-supporters zou na de wedstrijd de confrontatie met de politie hebben gezocht. Tien à vijftien daarvan vervolgden hun tocht naar een nabijgelegen hockeyveld. Daar was een groep kinderen van vijftien à zestien jaar aan het voetballen

Volgens de politie werden de kinderen bedreigd en zijn er klappen uitgedeeld. Een van de kinderen zou gewond zijn geraakt aan het gezicht. De politie werd belaagd met stenen, straatmeubilair en volle blikken bier, waarna de agenten klappen uitdeelden met de wapenstok. Bovendien werd een supporter in zijn been gebeten door een politiehond.

Er is een supporter aangehouden, maar de politie wil meer verantwoordelijken opsporen. De ouders van de mishandelde kinderen hebben aangifte gedaan. "Ze waren duidelijk op oorlogspad, want ze droegen bivakmutsen en sommige hadden een stalen stang bij zich. Een van de kinderen is daarmee in zijn nek geslagen", zegt een boze moeder.