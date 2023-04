Pechvogel bij Feyenoord moet slot van de competitie missen

Patrik Wålemark komt dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord. De aanvaller was net hersteld van een bovenbeenblessure, maar nu heeft de Zweed een spierblessure opgelopen. Er is een operatie nodig om het kwetsuur te verhelpen.

De buitenspeler was na twee maanden blessureleed net weer teruggekeerd, maar zit nu dus wéér in de lappenmand. De jeugdinternational van Zweden behoorde vorige week nog tot de Feyenoord-selectie voor het thuisduel met RKC Waalwijk.

Wålemark liep de blessure op in aanloop naar de eerste ontmoeting met AS Roma, meldt Feyenoord op de clubsite. De Zweed moest om die reden ook de uitwedstrijd tegen SC Cambuur laten zien. Binnenkort ondergaat de pechvogel een operatie.

Arne Slot zag met Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Quinten Timber alle geblesseerden terugkeren, maar moet nu toch een bittere pil slikken. Al heeft de oefenmeester met Alireza Jahanbakhsh, Igor Paixão en Javairô Dilrosun genoeg opties voor de rechtsbuitenpositie.