Perez complimenteert PSV, maar ziet ook 'een teken van zwakte' bij de Eindhovenaren

PSV wist dat het zondagmiddag in de topper tegen Ajax uitstekende zaken kon doen in de strijd om de tweede plek en dat was te zien. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij gooide de beuk erin en daar hadden de gasten uit Amsterdam geen moment een antwoord op. Kenneth Perez denkt dat de inzet het grootste verschil was tussen PSV en Ajax, al zag hij bij de Eindhovenaren ook een teken van zwakte.

Waar PSV in het eigen Philips Stadion leek te vechten voor zijn laatste kansen, leek Ajax het allemaal wel mooi te vinden. De Amsterdammers kunnen een hopeloos seizoen nog een beetje redden door tweede te worden en de beker te winnen, maar er moeten heel veel dingen anders willen ze dat nog voor elkaar krijgen. Bij PSV smaakt de overwinning op de concurrent natuurlijk naar meer. Zeker de manier waarop zal trainer Van Nistelrooij tevreden stemmen. “Het grootste verschil tussen PSV en Ajax? Plan en inzet”, zei Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend bij ESPN.

“PSV heeft de tekortkomingen van Ajax ingezien en tegen elkaar gezegd: oké, als wij vandaag een kans willen maken, dan moeten we heel veel in de duels komen en heel duelkrachtig zijn”, vervolgt Perez, die zag dat PSV elk gewonnen duel vierde als een doelpunt. “Dat mondde ook uit in juichen bij gewonnen duels. Dit hebben we gezien bij Tunesië op het WK en ook bij Manchester United. Dat als er een tackle wordt gemaakt ze ook gaan juichen. Dat is ook een teken van zwakte, omdat je voetballend niet heel lekker speelt, je in een moeilijke fase zit en dat dus nodig hebt.”

Perez is wel van mening dat dit de grootste reden was waarom PSV Ajax met duidelijke cijfers wist te verslaan. “Ik denk niet dat Ajax zich geïntimideerd voelde, maar ze raakten wel van slag van de duelkracht de hele tijd. Ajax-spelers houden er niet van als er telkens een extra duwtje wordt gegeven of veel in de duels moeten komen.” Volgens Perez heeft Ajax het ook deels aan zichzelf te danken gehad dat het een vechtwedstrijd werd. “Als je dusdanig zwak bent aan de bal dat je er niet onderuit of omheen kunt spelen, dan kom je telkens in de duels. En als het zo’n wedstrijd wordt, dan wint PSV tien van de tien keer.”

‘Grappige speler’

Volgens Perez was het optreden van Guus Til veelzeggend voor PSV. Hij wijst op een kans voor Kenneth Taylor in de eerste helft. Uit de eerste beste goede Amsterdamse aanval kreeg Taylor de kans om af te drukken, maar hij werd op het laatste moment de voet dwarsgezeten door Til. “Hij is een beetje onderbelicht. Til is een grappige speler. Hij kan niet zo heel goed voetballen, maar wel rennen, vechten en dat soort dingen. Hier is hij Taylor eigenlijk kwijt, maar doordat hij even aanzet, voorkomt hij wel een doelpunt. Dat is zó belangrijk. Dat vond ik de grootste kracht en het grootste pluspunt van PSV vandaag.”