Perez: 'Hij is veel te opgefokt, het maakt niet uit wie je neerzet tegen PSV'

Waar veel Ajacieden met de handen in het haar zitten door de schorsing van Edson Álvarez, ziet Kenneth Perez geen probleem. Álvarez pakte zijn tiende gele kaart in de Eredivisie dit seizoen en moet de topper op bezoek bij PSV aan zich voorbij laten gaan. Volgens Kenneth Perez is Calvin Bassey de logische optie om de plek van Álvarez in te nemen.

"Ik vind Alvarez niet zo’n groot gemis voor Ajax. Ik vind hem veel te opgefokt en het maakt niet uit wie je er tegen PSV neerzet. Bassey kan wel centraal spelen. We doen net alsof het verschrikkelijk is. Bassey kan daar toch ook prima spelen? Ik weet dat hij de laatste tijd heel slecht was maar toch. Dat er veel te veel geld voor hem betaald is, dat wel", aldus Perez bij ESPN.

De gele kaart die Álvarez kreeg is volgens de mannen wat discutabel. "Wat is de meerwaarde van deze overtreding? Het is niet verboden om op dit moment de speler voor je houden", vertelt Perez. Zijn collega Kees Luijckx denkt te zien waar het aan ligt bij de Mexicaan. "Ik denk dat het frustratie is. Ik zie hem vaak gefrustreerd op het veld staan. Hij kon naar Chelsea in de winterstop, hé? Toen speelde hij de wedstrijden daarna ook met frustratie."

John Heitinga baalt als een stekker dat Álvarez niet mee mag doen tegen PSV. "Het maakt hem een speler die je graag wilt hebben binnen je ploeg. Eentje die de grens opzoekt, dat levert ook heel vaak positieve gevolgen op. Als je dit moment terugkijkt… Tjah, hij geeft hem [de gele kaart]. Maar hier moeten we de nadruk niet op leggen. Het is een gemis voor ons, maar ik kan Edson niks kwalijk nemen", vertelt de oefenmeester tegenover de zender. Hij vindt dat het wel wat lang over Álvarez gaat, maar dat is misschien ook wel weer symbolisch. "Het geeft wel aan hoe dit seizoen verloopt bij Ajax."