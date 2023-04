Politiebond woest na ongeregeldheden in De Kuip: 'Ronduit schandalig gedrag van 'supporters'

Voetbal is oorlog, dat bleek tijdens Feyenoord - Ajax eens te meer. De club uit Amsterdam won met 1-2 op bezoek bij de aartsrivaal, maar na het duel ging het niet meer over het voetbal maar over het incident waarbij Davy Klaassen werd geraakt door een aansteker die uit het publiek werd gegooid. Politiebond ACP heeft gereageerd op het voorval, dat bij menig voetballiefhebber voor woede heeft gezorgd.

'Ronduit schandalig gedrag van een aantal 'voetbalsupporters' rondom #klassieker. Gedrag van dit soort 'supporters' gaat alle perken te buiten en verpest een leuke voetbalavond voor veel mensen. Het kost de maatschappij veel geld en politiecapaciteit om dit in goede banen te leiden. Daarom de discussie over (uit)publiek bij wedstrijden en andere maatregelen', tweet voorzitter Wim Groeneweg van de ACP.

De bond heeft zelf ook gereageerd op het voorval. 'Schandalig gedrag van 'supporter(s)' bij wedstrijd Feyenoord - Ajax in de Rotterdamse Kuip. Hier kan doortastende optreden van de KNVB niet uitblijven. Geweld rondom voetbalwedstrijden is ontoelaatbaar en wakkert de discussie over (uit)publiek rondom wedstrijden verder aan', aldus de bond.

Ajax komt later deze maand nog een keer terug in De Kuip. Maar dan is niet Feyenoord maar PSV de tegenstander in de finale van de finale van de nationale beker. Door treffers van Davy Klaassen en Dusan Tadic wonnen de Amsterdammers de heetgebakerde wedstrijd in de Rotterdamse Kuip.